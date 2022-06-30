Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBarclays, 35 bin çalışanın ücretini artıracak
HaberlerUzmanpara Haberleri Barclays, 35 bin çalışanın ücretini artıracak

Barclays, 35 bin çalışanın ücretini artıracak

Barclays artan yaşam maliyetleri karşısında 35 bin çalışanın ücretini yükseltme kararı aldı.

30.06.2022 - 15:57 |
Barclays, 35 bin çalışanın ücretini artıracak

Banka, Britanya'da bulunan çalışanlarına 1200 sterlin yıllık ücret artışı vererek yaşam maliyetlerindeki yükselişin etkilerinin hafifletilmesine yardım edecek.

Açıklamada ücret artışının 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği belirtildi.

Barclays çalışanlarının örgütlü olduğu Unite sendikası ücret artışını memnuniyetle karşılarken, yükselişin tek seferlik ödeme şeklinde olmasının tercih edilir olduğunu da vurguladı.

Lloyds Bank ise çalışanlarına büyük bölümü tek sefere mahsus olmak üzere 1000 sterlin vermeyi kararlaştırmıştı.

Erişkin skolyozu hakkında en sık sorulan 6 soru ve cevabı

Erişkin skolyozu hakkında en sık sorulan 6 soru ve cevabı

Komisyondan geçti: En düşük emekli aylığı 3500 lira oluyor!

Komisyondan geçti: En düşük emekli aylığı 3500 lira oluyor!