Barclays, 35 bin çalışanın ücretini artıracak

Banka, Britanya'da bulunan çalışanlarına 1200 sterlin yıllık ücret artışı vererek yaşam maliyetlerindeki yükselişin etkilerinin hafifletilmesine yardım edecek.

Açıklamada ücret artışının 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği belirtildi.

Barclays çalışanlarının örgütlü olduğu Unite sendikası ücret artışını memnuniyetle karşılarken, yükselişin tek seferlik ödeme şeklinde olmasının tercih edilir olduğunu da vurguladı.

Lloyds Bank ise çalışanlarına büyük bölümü tek sefere mahsus olmak üzere 1000 sterlin vermeyi kararlaştırmıştı.