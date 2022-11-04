Barclays, Çin için büyüme tahminini düşürdü

Barclays, Çin'de eylül ayında yüzde 4,5 olarak öngördüğü 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3,8'e düşürdü. Gerekçe ise Çin mallarına küresel talebin azalacak olması.

Hong Kong'taki Barclays ekonomistleri Jian Chang ve Yingke Zhou paylaştıkları bir notta gelecek yıl Çin'in ihracatının yüzde 2-5 aralığında düşebileceğini belirtti. Önceki tahmin yüzde 1 artmasıydı.

BloombergHT'de yer alan habere göre bu yıl Çin'in küresel ihracattan aldığı payın azaldığına dikkat çeken ekonomistler "Yabancı şirketler siparişlerini Çin'den Vietnam, Malezya, Bangladeş ve Hindistan gibi Asyalı komşularına kaydırmış görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

Pandemi döneminde küresel tedarik zincirlerinin sıkıntılı olduğu dönemde dahi sağlık ürünleri ve elektronik talebinin etkisiyle ihracat Çin ekonomisinin önemli sürükleyicisi olarak kalmaya devam etti.

Ülkenin ihracatı geçen sene dolar bazında yüzde 29,8 yükseldi. 2020 yılında artış yüzde 3,6 olmuştu. Ancak bu sene büyüme yavaşladı. Eylül itibarıyla yılbaşından bu yana ihracat yüzde 12,5 arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'ne göre ülkede ihracat en son 2016 yılında düşmüştü.