Barclays, Fed'den faiz indirimi bekliyor

Barclays ekonomistlerine göre Fed Başkanı Jerome Powell indirime destek verecek ve Waller, Bowman, Williams, Jefferson, Cook ve Barr da bu görüşe katılacaklar.

Banka, toplantıda güçlü görüş ayrılıkları yaşanacağını da öngörüyor. Ekonomistlere göre Schmid ve Musalem’in kesinleşmiş en az iki şahin karşı oy kullanması, ayrıca Goolsbee veya Collins’ten bir karşı oy daha gelmesi muhtemel. Miran’ın ise daha büyük bir indirim talebiyle farklı yönde karşı oy vereceği tahmin ediliyor.

Barclays, toplantı sonrası yayınlanacak açıklamanın ve Powell’ın basın toplantısının nispeten şahin bir tonda olacağını, Ocak ayında yeni bir adım atılmadan önce iş gücü piyasası koşullarının beklenenden daha fazla zayıflamasının gerekeceğinin vurgulanacağını öngörüyor.