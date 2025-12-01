Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBarclays, Fed'den faiz indirimi bekliyor
HaberlerUzmanparaBarclays, Fed'den faiz indirimi bekliyor

Barclays, Fed'den faiz indirimi bekliyor

Barclays ekonomistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 9-10 Aralık toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indiriminin büyük olasılıkla gerçekleşeceğini ve piyasalarda indirime ilişkin fiyatlamanın yüzde 80’in üzerine çıktığını bildirdi.

01.12.2025 - 09:14 | | Foreks Haber
Barclays, Fed'den faiz indirimi bekliyor

Barclays ekonomistlerine göre Fed Başkanı Jerome Powell indirime destek verecek ve Waller, Bowman, Williams, Jefferson, Cook ve Barr da bu görüşe katılacaklar.

Haberin Devamı

Banka, toplantıda güçlü görüş ayrılıkları yaşanacağını da öngörüyor. Ekonomistlere göre Schmid ve Musalem’in kesinleşmiş en az iki şahin karşı oy kullanması, ayrıca Goolsbee veya Collins’ten bir karşı oy daha gelmesi muhtemel. Miran’ın ise daha büyük bir indirim talebiyle farklı yönde karşı oy vereceği tahmin ediliyor.

Barclays, toplantı sonrası yayınlanacak açıklamanın ve Powell’ın basın toplantısının nispeten şahin bir tonda olacağını, Ocak ayında yeni bir adım atılmadan önce iş gücü piyasası koşullarının beklenenden daha fazla zayıflamasının gerekeceğinin vurgulanacağını öngörüyor.

Emekli oldu, deneme amacıyla ekti tüm hayatı değişti! ‘Gramı 600, kilosu 2.500 TL’

Emekli oldu, deneme amacıyla ekti tüm hayatı değişti! ‘Gramı 600, kilosu 2.500 TL’

Türkiye Kupası 4. eleme turunda görev yapacak hakemler açıklandı!

Türkiye Kupası 4. eleme turunda görev yapacak hakemler açıklandı!