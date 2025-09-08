Barclays, Fed'den üç faiz indirimi bekliyor

Bu yeni beklenti, bankanın önceki tahminine göre bir ek indirim öngörüyor. Yatırım bankasının güncellenmiş tahminine göre, her biri 25 baz puanlık faiz indirimleri Eylül, Ekim ve Aralık aylarında gerçekleşecek.

Barclays'in bir önceki beklentisi ise 2025 yılında Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi yönündeydi.