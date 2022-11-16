Barclays küresel büyüme tahminini düşürdü
Barclays ekonomistleri küresel ekonomik büyüme için 2023 yılı tahminini aşağı yönlü revize etti.
16.11.2022 - 13:23 |
Enflasyonun hızlı şekilde düşmesinin muhtemel olmamasının para politikasını "sınırlayıcı" olmaya zorladığını belirten Barclays, 2023 yılı için GSYH büyüme beklentisini yüzde 2,2'den yüzde 1,7'ye indirdi.
Barclays küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 büyüyeceğini tahmin etti.
2023 yılında gelişmiş ekonomilerin daralmasını bekleyen Barclays, İngiltere ve Euro Bölgesi'nde resesyonun 2022 yılı üçüncü ve dördüncü çeyrekte başladığına dikkat çekti.
Barclays, ABD ekonomisinin 2023 yılında yüzde 0,1 daralacağını tahmin etti.
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