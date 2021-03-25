Barclays'dan küresel büyüme tahmini

Barclays, koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya başlanması ile birlikte bu yıl küresel ekonomide güçlü büyüme beklediğini bildirdi.

Küresel ekonominin bu yıl yüzde 6,4 büyüyeceğini tahmin eden Barclays, bu büyümeye Çin'in yüzde 9,4'lük ve ABD'nin de yüzde 6,7'lik büyüme ile katkı vereceğini öngördü.

Barclays, küresel ekonominin 2022 yılında da yüzde 4,7 büyümesini bekliyor.