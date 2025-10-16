Barclays'tan ABD için büyüme öngörüsü

Barclays, ABD ekonomik büyümesinin 2025'in üçüncü çeyreği ile 2026'nın üçüncü çeyreği arasında çeyreklik bazda ortalama yüzde 2 civarında seyredeceğini öngördü.

Banka, mali teşviklerin etkisinin azalması ve ticaret engellerinin devam etmesiyle büyümede istikrarlı ancak yavaşlayan bir süreç olacağını belirtti.

Bankanın açıklamasında, yakın zamanda uygulanan tarifelerin faaliyetler üzerinde "yavaş" bir etki yaratacağı belirtildi. "Firmaların çoğunun yüksek ithalat maliyetlerini ani fiyat artışları yerine kademeli olarak yansıtması bekleniyor. Bu durum kısa vadeli enflasyon verilerini yumuşatabilir ancak kurumsal karlılık marjları üzerindeki baskıyı uzatabilir" denildi.