Barclays'ten Powell açıklaması

Barclays cuma günü yaptığı açıklamada, piyasaların Eylül ayında bir faiz indirimini giderek daha fazla fiyatlamasına rağmen, son ABD istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranları konusundaki temkinli duruşunu değiştirmesinin olası olmadığını belirtti.

Haberin Devamı

Banka, son istihdam raporu da dahil olmak üzere gelen verilerin Powell'ın şahin tonunda bir değişikliği haklı çıkarmadığını ve şahin FOMC üyelerinin yumuşadığına dair bir işaret görmediğini söyledi. Barclays Aralık ayında yalnızca 25 baz puanlık tek bir indirim bekliyor.

Piyasa fiyatlaması Eylül ayında en az bir kesinti ve 2025 sonuna kadar daha fazla kesinti olacağını yansıtıyor, ancak Barclays katılımcıların Fed'in iş gücü piyasasının gücüne ilişkin görüşünü yanlış okuyarak Eylül hamlesine "aşırı güven" duydukları konusunda uyarıyor.

Barclays, Eylül kararını "yakın bir görüşme" olarak nitelendiriyor ve yeniden değerlendirmeden önce yaklaşan Jackson Hole toplantısında FOMC konuşmacılarının daha fazla rehberlik etmesini bekliyor.