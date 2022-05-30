'Bazı yabancı hisselerde alım-satım sınırlanacak'

Rusya Merkez Bankası yaptığı açıklamada bu kararın yatırımcıların hak ve çıkarlarının korunması için alındığını belirtti.

Yapılan açıklamada işlem kısıtlamasının uluslararası takas evleri, bankalar tarafından bloke edilen yabancı hisse senetlerine uygulanacağı belirtilirken, Rusya'da üretim ve ekonomik aktivitelerini sürdüren yabancı şirketlerin bu karardan muaf olacakları vurgulandı.

Rusya Merkez Bankası alım-satıma sınırlama getirilen yabancı hisselerin listesini yayınlamadı.