BBVA İsviçre'den Ethereum kararı

BBVA İsviçre haziran ayından bu yana tüm müşterilerine Bitcoin için saklama ve işlem hizmetleri sunuyordu.

New Gen hesabı olan BBVA İsviçre müşterileri Bitcoin ve Ethereum varlıklarını yönetme imkanı elde edecekler. BBVA uygulaması üzerinden bu dijital varlıkları diğer geleneksel yatırımları ile birlikte görüntüleyebilecekler. Kripto paraları otomatik olarak euro, dolar veya diğer resmi paralara dönüştürebilecekler.