Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBDDK'dan bir şirkete faaliyet izni
HaberlerUzmanparaBDDK'dan bir şirkete faaliyet izni

BDDK'dan bir şirkete faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.

30.07.2025 - 09:04 | | AA
BDDK'dan bir şirkete faaliyet izni

BDDK tarafından, Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'ye Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'inci maddesi ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haberin Devamı

Söz konusu şirkete kuruluş izni 30 Ocak 2025'te verilmişti.

Bir gecede milyoner oldu! Süper Loto talihlisi Balıkesir'de ortaya çıktı: Herkes onu konuşuyor

Bir gecede milyoner oldu! Süper Loto talihlisi Balıkesir'de ortaya çıktı: Herkes onu konuşuyor

Yer: Çeşme! Kıyıya vurdu, sandalye ile karaya çıkarmaya çalıştılar

Yer: Çeşme! Kıyıya vurdu, sandalye ile karaya çıkarmaya çalıştılar