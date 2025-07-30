BDDK'dan bir şirkete faaliyet izni

BDDK tarafından, Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'ye Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'inci maddesi ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Söz konusu şirkete kuruluş izni 30 Ocak 2025'te verilmişti.