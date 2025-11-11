BDDK’dan kredi kartlarına 'gece' ayarı! Kısıtlama getirildi

Son dönemde bankacılık sistemlerinde artan siber saldırılar, kurumları ek önlemler almaya yöneltti. Kredi kartı limitlerinin yükselmesi ve mobil bankacılığın yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılar, kullanıcıların hesaplarına sızarak gece saatlerinde sahte işlemler yapmaya başlamıştı.

BDDK, bu mağduriyetleri önlemek için bankalara gönderdiği yeni talimatla kredi kartlarından yapılacak nakit çekim işlemlerine saat sınırlaması getirdi.

GECE NAKİT AVANS ÇEKMEK İSTEYENLER KİMLİK ONAYI VERECEK

Yeni uygulamaya göre, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında kredi kartı ile nakit avans çekmek isteyen kullanıcıların çipli kimlik kartı üzerinden fiziksel onay vermesi gerekecek. Bu işlem yalnızca NFC (yakın alan iletişimi) özelliği bulunan akıllı telefonlar aracılığıyla yapılabilecek.

NFC’SİZ TELEFONLA GECE İŞLEM YAPILAMAYACAK

Telefonunda NFC özelliği bulunmayan ya da çipli kimlik kartı olmayan kullanıcılar, belirtilen saat aralığında nakit avans çekimi yapamayacak. Bu kişiler işlemlerini sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirebilecek.

BDDK’nın aldığı bu yeni önlemin, gece yapılan yetkisiz para çekimlerini azaltması ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçmesi bekleniyor.