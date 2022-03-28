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'Bedavaya doğal gaz sevk etmeyeceğiz'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa’nın Rusya’ya doğal gaz ödemelerini ruble ile yapmayı reddetmesi durumunda bedavaya doğal gaz sevk etmeyeceklerini söyledi.

28.03.2022 - 16:48 | | İHA
'Bedavaya doğal gaz sevk etmeyeceğiz'

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ardından bu yaptırımlara misilleme olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladığı son kararname ile doğal gaz ödemelerinin Rus para birimi ruble ile yapılması kararını duyurdu.

G7 ülkelerinin Rusya’ya doğal gaz ödemelerini ruble ile yapmayı reddetmelerinin ardından da Kremlin’den yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa’nın ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi durumunda gazı kesebileceklerini söyleyerek “Rusya, dost olmayan ülkelere ruble karşılığında gaz arzının ayrıntıları üzerinde çalışıyor. Gazprom ile departmanlar arası çalışmalar yürütülüyor ve ardından net bir çerçevede belirlenecek. Ancak bedavaya doğal gaz sevk etmeyeceğiz, bu kesin. Bunu tamamen emin bir şekilde söyleyebilirim. Bizim durumumuzda tüm Avrupa'ya hayırseverlik yapmak pek amaca uygun değil” ifadelerini kullandı.

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