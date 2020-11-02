CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Benzin ve motorine indirim geldi
02.11.2020 - 16:28 | | AA

Benzin ve motorine indirim geldi

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak.

Benzin ve motorine indirim geldi
ABONE OL

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,19 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi; İstanbul'da 6,14 liradan 6,02 liraya, İzmir'de 6,22 liradan 6,10 liraya inecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Petrol fiyatları sert geriledi

Ankara'da ortalama 6,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,63 lira olacak. Benzinin litresi; İstanbul'da 6,74 liradan 6,58 liraya, İzmir'de 6,81 liradan 6,65 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Geçimi için ördüğü patik ve battaniyeyi depremzedelere gönderdi

Geçimi için ördüğü patik ve battaniyeyi depremzedelere gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

Son dakika... İzmir'de artçı sarsıntılar devam ediyor! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son dakika... İzmir'de artçı sarsıntılar devam ediyor! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Sıradaki Haber