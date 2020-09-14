CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Benzine 11 kuruş indirim geliyor
14.09.2020 - 10:10 | | MİLLİYET.COM.TR

Benzine 11 kuruş indirim geliyor

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre; benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor.

Benzine 11 kuruş indirim geliyor
ABONE OL

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 11 kuruş indirim geliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gelinlerini, kürekle öldüren baba ile oğulları tutuklandı!

Gelinlerini, kürekle öldüren baba ile oğulları tutuklandı!

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ertelendi mi?

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ertelendi mi?

Sıradaki Haber