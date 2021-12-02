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Benzine 44 kuruş zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldı.

02.12.2021 - 16:16 |
Benzine 44 kuruş zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 9,13 liradan 9,57 liraya, Ankara’da 9,20 liradan 9,64 liraya, İzmir’de ise 9,22 liradan 9,66 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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