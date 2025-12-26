BES’te devlet katkısı yükseldi! Birikim hızlandı: En kazançlı fon ortaya çıktı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısındaki artış, milyonlarca kişinin birikim hesabını yeniden gündeme getirdi. Yüzde 30’luk destek nasıl büyüyor, kim ne kadar kazanıyor, en çok getiri hangi fonda sağlandı? CNN Türk'te konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, sistemin işleyişini ve artışın anlamını anlattı.

BİREYSEL EMEKLİLİKTE DEVLET KATKISI ARTIŞI VATANDAŞA NE SAĞLIYOR?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) yönelik devlet katkısındaki artışın vatandaşların birikimlerine etkisi netleşti. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, sistemin işleyişini ve artışın anlamını anlattı.

Zengin, yapılan düzenlemenin BES katılımcılarının birikimlerinin artmasına doğrudan katkı sağladığını belirterek, “Bireysel emeklilik sisteminde hem yüzde 30 devlet katkısı var hem de ücretlerdeki artışlarla birlikte sisteme yatırılan tutarlar yükseliyor. Bu da birikimlerin daha hızlı büyümesi anlamına geliyor” dedi.

BES’TE 17 MİLYON KATILIMCI, 2 TRİLYON LİRALIK BİRİKİM

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, bireysel emeklilik sisteminde yaklaşık 10 milyon kişi, otomatik katılım sisteminde ise 7 milyon vatandaş bulunuyor. Toplam tasarruf tutarı ise yaklaşık 2 trilyon liraya ulaştı.

Sistemin temel işleyişini hatırlatan Zengin, çalışanların brüt maaşlarının yüzde 3’ünün BES’e kesinti olarak aktarıldığını ifade etti. “Maaşlar arttıkça, ister asgari ücretli olsun ister memur ya da özel sektör çalışanı, bireysel emeklilik kesintileri de artıyor. Bu da uzun vadede daha yüksek birikim sağlıyor” dedi.

DEVLET KATKISI KİŞİNİN ÖDEDİĞİ TUTAR KADAR

BES’te en çok merak edilen konulardan biri olan 50 bin liralık devlet katkısı hakkında da açıklık getiren Zengin, bunun herkese otomatik olarak verilen bir tutar olmadığını vurguladı.

Zengin, “Devlet katkısı, yatırılan tutarın yüzde 30’u kadar veriliyor. Örneğin aylık 1.500 lira BES’e yatıran bir kişi, bunun yüzde 30’u kadar devlet katkısı alıyor. Bu tutar yıl boyunca devam ettikçe birikim de artıyor. Ancak 50 bin lira, herkesin doğrudan alabildiği sabit bir rakam değil, yıllık ödemeye göre hesaplanan maksimum katkı tutarıdır” ifadelerini kullandı.

SİSTEMDE KALMA SÜRESİNE GÖRE HAK EDİLİYOR

Devlet katkısının tamamının hemen alınamadığını belirten Zengin, sistemde kalma süresinin önemine dikkat çekti:

3 yıl kalanlar: Devlet katkısının %15’i

6 yıl kalanlar: %30’u

7 yıl kalanlar: %45’i

10 yıl kalanlar: %100’ü

Sisteme ilk kez girenlere ise ayrıca 1.000 lira başlangıç katkısı sağlanıyor.

EN YÜKSEK GETİRİYİ SAĞLAYAN FON ALTIN FONU

BES’te birikimlerin farklı yatırım araçlarında değerlendirilebildiğini belirten Zengin, “Katılımcılar fon dağılımını kendileri belirleyebiliyor. Bu yıl en yüksek getiriyi sağlayan fon ise Altın Fonu oldu. Çalışanlar fonlarını aylık olarak takip edebiliyor” dedi.

DEVLET KATKISI ASGARİ ÜCRETE PARALEL ARTIYOR

Devlet katkısındaki üst sınır artışının yeni bir düzenleme olmadığını söyleyen Zengin, “Geçen yıl 40 bin lira olan üst sınır, asgari ücretteki artışa paralel olarak bu yıl 50 bin liraya yükseldi. Bu otomatik bir güncelleme” ifadelerini kullandı.

Zengin, bireysel emeklilik sisteminin uzun vadeli tasarruf için önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, sistemin mantığının düzenli ödeme ve uzun süreli katılım üzerine kurulu olduğunu belirtti.