Beyaz Saray, OPEC'in kararlarından memnun

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "OPEC'in petrol üretimini, temmuz ayında üzerinde anlaştığı şekilde kademeli olarak artırmaya devam etme kararından memnuniyet duyduk. OPEC+ üyeleri ile fiyatların rekabetçi piyasalarda belirlenmesi ve toparlanmanın desteklenmesi için daha fazla şey yapılması konusunda temaslarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

OPEC+ toplantısı öncesinde konuya yakın kaynaklardan gelen değerlendirmelerde ABD'nin OPEC üyelerine üretim artırımının hızlandırılması konusunda baskı yaptığı ifade ediliyordu.