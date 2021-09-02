Beyaz Saray, OPEC'in kararlarından memnun
Beyaz Saray, OPEC ve müttefiklerinin petrol üretimini kademeli olarak artırmaya devam etme kararından memnuniyet duyduklarını bildirdi.
02.09.2021 - 07:56 |
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "OPEC'in petrol üretimini, temmuz ayında üzerinde anlaştığı şekilde kademeli olarak artırmaya devam etme kararından memnuniyet duyduk. OPEC+ üyeleri ile fiyatların rekabetçi piyasalarda belirlenmesi ve toparlanmanın desteklenmesi için daha fazla şey yapılması konusunda temaslarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.
OPEC+ toplantısı öncesinde konuya yakın kaynaklardan gelen değerlendirmelerde ABD'nin OPEC üyelerine üretim artırımının hızlandırılması konusunda baskı yaptığı ifade ediliyordu.