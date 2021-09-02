Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBeyaz Saray, OPEC'in kararlarından memnun
HaberlerUzmanpara Haberleri Beyaz Saray, OPEC'in kararlarından memnun

Beyaz Saray, OPEC'in kararlarından memnun

Beyaz Saray, OPEC ve müttefiklerinin petrol üretimini kademeli olarak artırmaya devam etme kararından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

02.09.2021 - 07:56 |
Beyaz Saray, OPEC'in kararlarından memnun

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "OPEC'in petrol üretimini, temmuz ayında üzerinde anlaştığı şekilde kademeli olarak artırmaya devam etme kararından memnuniyet duyduk. OPEC+ üyeleri ile fiyatların rekabetçi piyasalarda belirlenmesi ve toparlanmanın desteklenmesi için daha fazla şey yapılması konusunda temaslarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

OPEC+ toplantısı öncesinde konuya yakın kaynaklardan gelen değerlendirmelerde ABD'nin OPEC üyelerine üretim artırımının hızlandırılması konusunda baskı yaptığı ifade ediliyordu.

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Son dakika... Meteoroloji'den flaş uyarı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor

    Son dakika... Meteoroloji'den flaş uyarı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor

    Altın alacaklar dikkat! Bugün fiyatlar...

    Altın alacaklar dikkat! Bugün fiyatlar...

    Son dakika: İş insanı Mustafa Selim Yaşar hayatını kaybetti

    Son dakika: İş insanı Mustafa Selim Yaşar hayatını kaybetti

    Arkadaşları, katledilen Azra'nın haberini, gözyaşlarıyla yazdı

    Arkadaşları, katledilen Azra'nın haberini, gözyaşlarıyla yazdı

    Dünyanın en dayanıklı canlısı yürürken görüntülendi

    Dünyanın en dayanıklı canlısı yürürken görüntülendi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa'da işçileri taşıyan araç bariyerlere çarptı: 6 yaralı

    Bursa'da işçileri taşıyan araç bariyerlere çarptı: 6 yaralı

    Sıradaki Haber
    Emekli ve memura çifte müjde! 950 lira zam...

    Emekli ve memura çifte müjde! 950 lira zam...

    Sıradaki Haber
    Marmara'dan balık yenir mi? Uzmanlar yanıtladı

    Marmara'dan balık yenir mi? Uzmanlar yanıtladı

    Sıradaki Haber
    Son dakika... Meteoroloji'den flaş uyarı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor

    Son dakika... Meteoroloji'den flaş uyarı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor

    Sıradaki Haber