BHP küresel büyüme beklentisini revize etti

BHP CEO'su Mike Henry bu yıl küresel ekonomide büyümenin yüzde 5 olan tahminlerinin altında kalmasını beklediklerini vurguladı.

Artan emtia fiyatlarının enflasyon üzerinde bulaşıcı etkilerinin olmasının muhtemel göründüğünü belirten Henry, Ukrayna'daki çatışmanın küresel ekonomi için daha fazla ters rüzgar yarattığını da ifade etti.