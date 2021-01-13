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13.01.2021 - 08:50 | | DHA

Biden yeni ekonomik destekleri yarın açıklayacak

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın, ekonominin koronavirüs kaynaklı krizden toparlanmasını sağlayacak destek paketini yarın açıklaması bekleniyor.

Biden yeni ekonomik destekleri yarın açıklayacak
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The Washington Post'un haberine göre, seçilmiş Başkan Biden'ın yardımcıları, bu bilgiyi Kongre üyeleriyle yaptıkları görüşmelerde aktardılar.

Gazetenin, konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberde, Biden'ın açıklayacağı destek paketi, Amerikalılar'a doğrudan 2,000 dolarlık yardımı da kapsayacak.

Biden da daha önce yaptığı açıklamalarda, ülke genelinde daha fazla ekonomik desteğe gereksinim olduğunu ve bu nedenle öncelikleri arasında yeni bir yardım paketinin bulunduğunu vurgulamıştı.

Biden geçen Cuma günü yaptığı açıklamada da, birkaç trilyon doları bulması beklenen yeni destek paketinin, işsizlik sigortası ödemelerinin genişletilmesini, kent ve eyalet yönetimlerine de milyarlarca dolarlık yardım verilmesini içerdiğini duyurmuştu.

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