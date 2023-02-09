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Biden'a göre ABD resesyona girmeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ekonomisinin ne bu yıl ne de gelecek yıl resesyona girmesini beklemediğini söyledi.

09.02.2023 - 09:43 |
Biden'a göre ABD resesyona girmeyecek

PBS NewsHour programına konuşan Başkan Biden, bu yıl bir resesyon olacağını düşünüp düşünmediği yönündeki soruya "Hayır, ne bu yıl ne de gelecek yıl resesyon olmayacak. Seçildiğimden bu yana birçok uzman gelecek 6 ayda bir resesyon olacağını söyledi" diye konuştu.

Biden geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada ise resesyonun mümkün olduğunu, ancak bunun gerçekleşme riskinin çok küçük olduğunu ifade etmişti.

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