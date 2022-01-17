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Binance, Gulf Energy Development ile anlaştı

Binance, Tayland'da dijital varlık borsası kurmak için Gulf Energy Development ile anlaştı.

17.01.2022 - 13:19 |
Binance, Gulf Energy Development ile anlaştı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance Holdings, Tayland'da bir dijital varlık borsası kurmak için milyarder yatırımcı Sarath Ratanavadi'nin şirketi Gulf Energy Development PCL ile anlaşmaya vardı.

Tayland Borsası'na yapılan bildirime göre Gulf Energy Development ile Binance arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Binance Sözcüsü, varılan anlaşmanın Tayland'daki fırsatları araştırmak için "ilk adım" olduğunu ifade etti.

Milyarder yatırımcı Ratanavadi servetini enerjiden yapsa da son dönemde finansal teknoloji alanında daha aktif bir oyuncu haline geldi. Ortakları arasında yer aldığı Tayland'ın en büyük telefon operatörü Advanced Info Services dijital finansal ürünler sunmak için eylül ayında Siam Commercial Bank ile ortaklık kurdu.

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