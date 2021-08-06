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Binance, Hong Kong'da kısıtlama getirdi

Binance, Hong Kong vatandaşlarının türev ürünlere erişimlerine kısıtlama getirdi.

06.08.2021 - 13:40 |

Kripto para borsası Binance, Avrupa'nın ardından Hong Kong'da da türev ürünlerin kullanımına sınırlama getirdi.

Binance yaptığı açıklamada, derhal yürürlüğe giren karar ile Hong Konglu kullanıcıların yeni türev ürün hesap açamayacaklarını belirtti.

Açıklamaya göre, daha sonra yapılacak bir tarihten itibaren Hong Konglu kullanıcılara türev pozisyonlarını kapatmak için 90 gün süre verileceğini de duyurdu.

Açıklamada, verilecek 90 günlük süre içinde türev ürünler için yeni pozisyon açılamayacağı da vurgulandı.

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