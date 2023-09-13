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Binance.US çalışan sayısını azaltacak

Kripto para devi Binance'ın ABD'deki bağlı ortaklığı Binance.US, CEO'su Brian Shroder'in görevinden ayrılacağını ve 100'den fazla kişiyi işten çıkaracağını bildirdi. Bu, Binance.US'ın çalışan sayısının yaklaşık üçte biri anlamına geliyor.

13.09.2023 - 09:23 |
Binance.US çalışan sayısını azaltacak

Binance.US, Shroder'in ayrılışı için bir neden belirtmedi. Yapılan açıklamaya göre Shroder'in yerine Aralık 2021'de şirkete katılan genel danışman Norman Reed geçici olarak atanacak.

Binance.US Sözcüsü, "Bugün attığımız adımlar, Binance.US'a 7 yıldan fazla bir süredir devam eden finansal koşul sağlıyor ve yalnızca kripto borsası olarak faaliyet gösterirken müşterilerimize hizmet vermeye devam etmemizi sağlıyor" dedi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) haziran ayında dünyanın en büyük kripto borsası Binance ve kurucusu Changpeng Zhao hakkında, ABD'li yatırımcıları korumayı amaçlayan menkul kıymetler yasalarından kaçmak için bir "aldatma ağının" parçası olarak Binance.US'ı oluşturmakla suçlayan bir hukuk davası açtı.

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