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Binance'ta işlemler durduruldu

Kripto para borsasının önde gelenlerinden Binance, sosyal medya hesabından tüm çekimleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

01.11.2021 - 15:34 | | milliyet.com.tr
Binance'ta işlemler durduruldu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, kripto paralarda çekimlerin büyük ölçekli birikmiş işler nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

Borsanın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şirket ekibinin konuyu öncelikli gündem olarak ele aldığı belirtildi ve "Sabrınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Bir süre sonra işlemlerin yapılabileceğini açıklayan Binance, kripto para çekme istemlerine yeniden yanıt veremediğini, işlemlerin geçici olarak tekrar durdurulduğunu duyurdu.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Binance daha önceleri de teknik problemlerden dolayı para çekme işlemlerini geçici olarak askıya almıştı. Binance ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında ise para çekme işlemleri normale dönmüştü.

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