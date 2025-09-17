Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBirleşik Krallık'ta konut fiyatları arttı
HaberlerUzmanparaBirleşik Krallık'ta konut fiyatları arttı

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları arttı

Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatı temmuzda yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

17.09.2025 - 16:17 | | AA
Birleşik Krallık'ta konut fiyatları arttı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, bu artışla İngiltere'de ortalama konut fiyatı 270 bin sterlin olurken, Galler'de 209 bin sterline ve İskoçya'da 192 bin sterline çıktı. Öte yandan, Birleşik Krallık'ta konut kirası ise ağustosta yıllık bazda yüzde 5,7 arttı.

Haberin Devamı

İngiltere'de ortalama konut kirası yüzde 5,8 artışla 1403 sterlin oldu. Galler'de konut kirası yüzde 7,8 yükselişle 811 sterline ve İskoçya'da yüzde 3,5 artışla 1002 sterline çıktı.

İngiltere'de kira enflasyonunun en yüksek olduğu şehir Londra oldu. Londra'da konut kirası ağustosta yıllık bazda yüzde 5,7 arttı. Başkentte ortalama konut kirası 2 bin 253 sterlin oldu.

Emine Erdoğan'dan Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 yıllık planı adım adım gerçekleştirdik

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 yıllık planı adım adım gerçekleştirdik