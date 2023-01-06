Birleşme ve Devralma Raporu yayımlandı

Rekabet Kurumu, 2022'de toplam 245 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini incelemeye aldı. Özelleştirmeler hariç bu işlemlerden 82'sinde hedef şirket Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş Türkiye kökenli şirketler olurken, bildirilen bu işlemlerin toplam işlem bedeli 72 milyar 209 milyon lira olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam işlem bedeli yaklaşık 14 milyar lira olan 7 özelleştirme işlemi incelendi. Böylelikle 2022 yılında Türkiye kökenli şirketler için 89 işlemde öngörülen toplam işlem bedeli 86 milyar lira düzeyinde oldu.

Türkiye İşlemleri’nde 2022 yılında birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem ve en yüksek işlem değeri, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında gerçekleşti. Bu alandaki özelleştirmeler hariç işlem değeri 2022 yılında bildirilen Türkiye İşlemleri’nin toplam değerinin yaklaşık yüzde 11 olduğu hesaplandı.

En çok işlem ‘elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı’ alanında yapıldı

2022 yılında hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem, 8 işlem adediyle “elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı” alanında; en yüksek işlem değeri ise yaklaşık 8,35 milyar TL ile yine aynı alanda bildirildi. Aynı dönemde incelenen 7 özelleştirme işlemi ‘elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı’, ‘havalimanı işletmeciliği’, ‘doğal gaz ithalatı ve dağıtımı’ ile ‘imalat’ sektörünün muhtelif alt kollarına ilişkin iken en yüksek bedelli özelleştirme işlemi yaklaşık 9,75 milyar lira ile ‘havalimanı işletmeciliği’ alanı oldu.

Yabancı yatırımcılar tarafından 36 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörüldü

Geçen yıl yabancı yatırımcılar tarafından 36 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörüldü. Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada 10 işlem ile Lüksemburg kökenli yatırımcılar yer aldı. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı yaklaşık 43 milyar lira olarak belirlendi.

Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen işlemlerin bedeli 5 trilyon 570 milyar lira oldu

Geçen yıl yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri 145 birleşme ve devralma işlemi de incelendi. Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde, bildirilen toplam işlem bedeli 5 trilyon 570 milyar lira oldu. Rapora göre, 36’sı Türkiye'de ve 145’i yurt dışında olmak üzere yabancı yatırımcıların 2022 yılında küresel düzeyde gerçekleştirmeyi planladıkları toplam 181 işlem, ekonomik faaliyet alanlarına göre işlem bedeli baz alınarak sıralandığında, dünya genelinde yatırım yapılan sektörlerden öne çıkanlar motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı, programcılık ve yayıncılık faaliyetleri, makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı, temel eczacılık ürünleri imalatı ve finansal hizmetler oldu.

Rekabet Kurulu, birleşme ve devralma işlemlerini son bildirim tarihinden ortalama 15 gün sonra karara bağladı. Bu dönemde Kurulca 3 işlem nihai incelemeye alındı. Söz konusu işlemlerden bir adedinde işleme izin verilmiş olup diğerleri için inceleme süreçleri devam edildiği bildirildi.