Bist 30 Nedir? Bist 30 Endeksi Fonu Ne Anlama Gelir?

Bist, Borsa İstanbul şirketinin kısaltmasıdır. Borsa İstanbul banka ve aracı kurumlara Türk ya da yabancı olmasın fark etmeksizin takas ve saklama hizmeti veren şirkettir.



Bist 30 Nedir?



Bist 30 borsacılar için önemli bir endekstir. Bu endekste Borsa İstanbul üzerinden işlem gören en yüksek 30 şirket yer alır. Şirketlerin bu endekste yer alabilmesi için piyasa değerinin aynı zamanda işlem hacminin de yüksek olması gerekir. Bu iki kritere göre performans ölçümleri yapılır ve en iyi 30 şirket bu endekste yer alabilir. Yılda 4 kez olmak üzere ölçümler yapılmaktadır. Her iki kritere bakılarak performanslar büyükten küçüğe doğra listelenir. Her iki listede üst sıralamada olan ilk 30 şirket bu endekste yer alabilir.



Bist 30 Endeksi Fonu Ne Anlama Gelir?



Bist 30 endeksi fonu uzun vadede gelir elde etmek isteyenlerin tercihi bir yatırım aracıdır. Bu fonda toplam miktarın büyük bir bölümü (%80) Bist 30 endeksindeki paylara yatırılmaktadır. Fon, borsadaki fırsatlardan faydalanarak tasarrufun büyümesini amaçlamaktadır. Bist 30 endeksindeki karı elde etmeyi amaçlayanlar için en iyi yatırım araçlarından biridir.



Bist 30 Endeksi Fonu Nasıl Alınabilir?



Tüm bankaların BYF yani borsa yatırım fonu satışı bulunmaktadır. Bist 30 fonu bankalar ya da aracı kurumlar üzerinden kolaylıkla alınabilmektedir. Bankalar üzerinden BYF alabilmek için bankada yatırım hesabı açılmalıdır. Eğer fon bir aracı kurumdan alınacaksa bu kez bu kurum üzerinden bir hesap açılması gereklidir.