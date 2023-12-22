BIST 500 Endeksi hesaplanmaya başladı

Borsa İstanbul, BIST 500 Endeksi'ne ilişkin duyuru yaptı. Yapılan açıklamaya göre Borsa İstanbul’un şu ana kadar bilinen gösterge endeksi BIST 100’ün yanında, 500 şirketinin yer alacağı BIST 500 Endeksi bugün başlatıldı.

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BIST 500 Endeksi’nin 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren eşanlı verilerden hesaplamaya başlatıldığı belirtildi.