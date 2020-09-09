Bitcoin 10 bin dolarda tutunuyor

Bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin'in piyasa hacmi de, Salı günü yükseldiği 190.05 milyar dolardan, 187.07 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 84'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşen birimlerin 9'u ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte yaklaşık 11 milyar dolarlık düşüşle 168.96 milyar dolardan, 157.45 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi de, hafta başındaki genel satışların etkisiyle indiği 326.59 milyar dolardan, Salı günü birimlerin yarısında gerçekleşen yükselişlerin de etkisiyle 330.42 milyar dolara yükseldikten sonra, son 24 saatte 324.4 milyar dolara döndü.

Toplam 6,958 kripto para biriminin işlem gördüğü 28,835 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.57 düşüşle 10,121.21 dolar,

2.Ethereum yüzde 2.56 düşüşle 336.90 dolar,

3.Tether yüzde 0.06 düşüşle 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 1.77 düşüşle 0.23 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 1.70 düşüşle 223.39 dolar,

6.Chainlink yüzde 5.44 düşüşle 11.73 dolar,

7.Polkadot yüzde 5.14 düşüşle 4.25 dolar,

8.Binance Coin yüzde 3.95 artışla 23.31 dolar,

9.Bitcoin SV yüzde 3.22 düşüşle 169.55 dolar,

10.Litecoin yüzde 2.30 düşüşle 47.34 dolardan işlem görüyordu.

İş Yatırım Youtube kanalında Bitcoin fiyatındaki gelişmeleri değerlendiren analist Şant Manukyan, içinde bulunduğumuz süreçte yaşanan fiyat kırılmasının "hayırlı bir kırılma olmadığı"nın altını çizdi.

Bitcoin fiyatı düşer mi, yoksa yükselir mi? sorularına yanıt arayanları bilgilendiren Manukyan, yükselişin çok zaman geçmeden gerçekleşmesi gerektiğini savundu ve "Bitcoin'in piyasaya adapte olduğunu" söyledi.

Wall Street tarafından destek gördükçe geleneksel piyasa ile Bitcoin'in korelasyonun arttığına da işaret eden Manukyan, son fiyat kırılmasının yatırımcıların moralini bozduğuna da dikkat çekti ve ekledi:

"Hisse senedi piyasası yüzde 4.0 düşerken, fiyatı sabit kalan veya yukarı giden Bitcoin portföylerimiz için çok daha faydalı olurdu, ama net bir kırılma yaşandı."

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para basmasının ve enflasyondaki artışın Bitcoin ve altın benzeri değer varlıkları için önemli olmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Enflasyon dönemlerine baktığınıza sadece altın yükselir diye bir durum yok. Bu zamanlarda konut fiyatı da yükselir, araba da yükselir, pek çok varlık enflasyon döneminde zaten yükselir" diye ekledi.