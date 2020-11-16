Bitcoin 16.000 dolarda tutundu

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 61'inin değeri düşerken, ilk 10 birimden 8 tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto para birimlerinde toparlanmanın etkisiyle Cuma günü 463.83 milyar dolara ulaşan toplam piyasa hacmi de, hafta sonunda gelen satışlarla 10 milyar dolar dolayında düşüşle 458.79 milyar dolara çekilse de, 450 milyar doların üzerinde tutundu.

Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, geçen hafta yükseldiği 120 milyar dolar sınırından, yeni haftanın başında 97.95 dolar ile 100 milyar doların altına geriledi.

Toplam 7,676 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,954 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.04 artışla 16,077.04 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.34 düşüşle 450.92 dolar,

3.Tether yüzde 0.05 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 1.06 düşüşle 0.26 dolar,

5.Chainlink yüzde 1.31 düşüşle 12.21 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 2.82 düşüşle 245.46 dolar,

7.Litecoin yüzde 5.49 artışla 66.16 dolar,

8.Binance Coin yüzde 0.63 düşüşle 27.69 dolar,

9.Polkadot yüzde 0.47 düşüşle 4.40 dolar

10.Cardano yüzde 2.11 düşüşle 0.10 dolardan işlem görüyordu.