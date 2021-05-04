Bitcoin 55 bin dolara döndü

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez geçen hafta yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı yüzde 47'nin de altına inerken, Ethereum'un payı da yüzde 17'ye yaklaştı.

Kripto para piyasalarındaki satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 81 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden, Bitcoin dahil beş birim düşenler arasındaydı.

Son 24 saat içinde 54,982.63 ve 58,973.31 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4 düşüşle 55,671.79 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 3.99 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 44 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 40.36 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 7.47 artışla 3,286.18 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 30.65 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 377 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.41 artışla 645.79 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 21.85 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 98.97 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de 2 trilyon 227.97 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 9,546 kripto para biriminin işlem gördüğü 371 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 46.7'sini Bitcoin, yüzde 16.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 185 milyar dolar düzeyindeydi.

Resmi Gazete'de Cumartesi günü yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Değişiklik ile, kripto varlık servis sağlayıcıları, kara para aklama ve terörün finansmanını önlemek ile sorumlu kuruluşlar arasına eklenerek yükümlülük kapsamına alındı.

Yapılan değişiklikle halihazırda bankalar, spor kulüpleri, sigorta şirketleri, sermaye piyasası kuruluşları gibi suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanını engellemekle yükümlü kuruluşlar arasına "kripto varlık servis sağlayıcıları" da eklendi.