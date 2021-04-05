Bitcoin 58 bin dolar düzeyine döndü

Son 24 saat içinde 57,967.28 ve 58,913.75 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.21 artışla 58,147.14 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 4.74 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 86.54 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 1.20 artışla 2,051.22 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 20.86 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 236.82 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 4.14 artışla 347.57 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 29.29 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 53.77 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 934 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 30 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 9,111 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,635 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 56.1'ini Bitcoin, yüzde 12.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 150 milyar dolar düzeyindeydi.