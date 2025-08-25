Bitcoin, 6 haftanın dibinde

Bitcoin, 14 Ağustos'ta 124.480 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, 111.096 dolar seviyesine düşerek altı haftanın en düşük değerini kaydetti. Pazartesi günkü bu düşüş, Avrupa hisse senedi piyasalarının da gerileyerek cuma günkü kazanımlarının bir kısmını silmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole'da yaptığı konuşmada eylül ayında faiz indirimi olasılığına kapı aralaması, başlangıçta risk iştahını artırmıştı. Ancak analistler, yeni hafta başlarken yatırımcıların cuma günkü bu coşkuyu yeniden değerlendirdiğini belirtiyor.