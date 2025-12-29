Canlı Borsa
Bitcoin, 90 bin doların üzerini gördü

Kıymetli metal fiyatlarında yaşanan kar realizasyonu ile birlikte kripto para fiyatları hareketlendi.

29.12.2025 - 09:28 | | Foreks Haber
En büyük kripto para Bitcoin'in fiyatı 90 bin doların üzerini gördü. 90.66,12 doları test eden Bitcoin fiyatı şu sıralarda yüzde 2,82 artışla 90.016,78 dolarda. 

Bitcoin fiyatı ay başına göre yüzde 1, son 3 ayda yüzde 21,3 ve yılbaşından bu yana yüzde 3,94 değer kaybetti. 

Ethereum fiyatı da bugün yüzde 3,65 artışla 3042,11 dolara yükseldi.

