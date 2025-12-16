Bitcoin ETF'lerinde güçlü çıkışlar görüldü

Aynı dönemde spot ether ETF’lerinde de belirgin fon çıkışları izlendi. Spot ether ETF’leri toplamda 224,94 milyon dolarlık net çıkış yaşadı.

BlackRock’ın ETHA fonu, 139,26 milyon dolarlık geri çekilme ile Ether tarafındaki en yüksek çıkışı kaydetti. Grayscale’in ETHE ve mini-ETH fonlarından ise toplamda 55,28 milyon dolarlık fon çıkışı oldu.