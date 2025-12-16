Bitcoin ETF'lerinde güçlü çıkışlar görüldü

Canlı Borsa
UzmanparaBitcoin ETF'lerinde güçlü çıkışlar görüldü
Sosovalue.com verilerine göre, spot Bitcoin ETF’leri bir günde toplam 357,69 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. En büyük fon çıkışı 230,12 milyon dolar ile Fidelity’nin FBTC fonunda gerçekleşti. Bitwise’ın BITP fonundan ise 44,32 milyon dolar çekildi.

16.12.2025 - 09:21 | | Foreks Haber
Aynı dönemde spot ether ETF’lerinde de belirgin fon çıkışları izlendi. Spot ether ETF’leri toplamda 224,94 milyon dolarlık net çıkış yaşadı.

BlackRock’ın ETHA fonu, 139,26 milyon dolarlık geri çekilme ile Ether tarafındaki en yüksek çıkışı kaydetti. Grayscale’in ETHE ve mini-ETH fonlarından ise toplamda 55,28 milyon dolarlık fon çıkışı oldu.

