Bitcoin ETF'lerinde net çıkış oldu

Bitcoin ve Ethereum spot ETF’lerinde dün yeniden zayıf bir tablo görüldü. SoSoValue verilerine göre Bitcoin spot ETF’leri 77.34 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Günün tek güçlü alım tarafı BlackRock’ın IBIT fonu oldu; 76.71 milyon dolarlık girişle toplam varlıklarını 62.68 milyar dolara taşıdı. Bitwise’ın BITB ürünü de 8.44 milyon dolarlık girişle destek verdi. Ancak Fidelity’nin FBTC fonunda 104 milyon dolarlık sert bir çıkış görülmesi, toplam dengeyi negatife çevirdi. FBTC’nin kümülatif girişleri böylece 12.18 milyar dolara geriledi.

Ethereum tarafında da tablo farklı değildi. Spot ETF’lerde günün toplam net çıkışı 42.37 milyon dolar oldu. Yalnızca 21Shares’in TETH fonu günü 2.08 milyon dolarlık girişle artıda kapattı ve toplam varlıklarını 23.26 milyon dolara yükseltti. Grayscale’in ETHE fonu ise 31.22 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Böylece fonun tarihsel toplam çıkışı 5.01 milyar dolara ulaştı.