Bitcoin ETF'lerinden çıkış sürdü

17-21 Kasım haftasında, Bitcoin spot ETF'lerinden haftalık 1,22 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Bu, üst üste dördüncü hafta çıkışların devam ettiğini gösteriyor.

Sadece 21 Kasım'a bakıldığında ise Bitcoin ETF'lerine 238,47 milyon dolar giriş oldu. En yüksek giriş 108 milyon dolar ile Fidelity'nin FBTC'sine gerçekleşti.

Ethereum spot ETF'leri haftalık 500 milyon dolarlık net çıkış kaydetti ve üç haftadır devam eden çıkışlar sürdü. 21 Kasım'da Ethereum spot ETF'lerine 55,71 milyon dolar giriş oldu. BlackRock ETHA'dan 53,7 milyon dolar çıkarken, Fidelity FETH'e 95,40 milyon dolar giriş gerçekleşti.