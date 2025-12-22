Bitcoin ETF'lerinden çıkışlar oldu

Spot Bitcoin ETF’leri geçen hafta toplam 497 milyon dolar net çıkış kaydetti. BlackRock’ın IBIT fonu 240 milyon dolar ile en büyük çıkışı yaşarken, Bitwise’ın BITB fonundan 115 milyon dolar çekildi. Buna karşılık Fidelity’nin FBTC fonu 33,15 milyon dolar net girişle dikkat çekti.

Spot Ethereum ETF’lerinde ise toplam 644 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Dokuz fonun tamamı çıkış kaydederken, BlackRock’ın ETHA fonu 558 milyon dolar ile toplamın %80’inden fazlasını oluşturdu. Grayscale’in ETHE fonundan ise 32,36 milyon dolar çekildi.