Bitcoin ETF'lerinden net çıkış yaşandı

Bitcoin ETF'lerine işleme açıldıkları 11 Ocak'tan bu yana kümülatif toplam net giriş 21,15 milyar dolar oldu. Bu ETF'lerin toplam net varlıkları da 65,12 milyar dolar seviyesinde.

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Ethereum spot ETF'lerine 22 Ekim'de 11,94 milyon dolar net giriş oldu.

Ethereum spot ETF'lerinden kümülatif toplam net çıkış 448,85 milyon dolara geriledi. Bu ETF'lerin yönetimleri altındaki varlık tutarı 7,26 milyar dolar oldu.