Bitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı oldu

Ethereum spot ETF'leri 240 milyon dolarlık toplam net çıkış kaydederek tarihin en büyük üçüncü çıkışını gerçekleştirdi. Bitcoin spot ETF'leri arasından en büyük sermaye çıkışı 220 milyon dolar ile BlackRock'ın IBIT ETF'inde yaşandı.

12 ETF arasında 4'ü sermaye çıkışı yaşarken Bitwise'ın BITB ETF'i 619,8 milyon dolar yatırım çekti.