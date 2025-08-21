Bitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı oldu

Canlı Borsa
ABD Bitcoin spot ETF'lerinde 20 Ağustos'ta toplam 312 milyon dolarlık net çıkış görüldü ve bu art arda dördüncü net çıkış gününe işaret etti.

21.08.2025 - 11:30
Ethereum spot ETF'leri 240 milyon dolarlık toplam net çıkış kaydederek tarihin en büyük üçüncü çıkışını gerçekleştirdi. Bitcoin spot ETF'leri arasından en büyük sermaye çıkışı 220 milyon dolar ile BlackRock'ın IBIT ETF'inde yaşandı.

12 ETF arasında 4'ü sermaye çıkışı yaşarken Bitwise'ın BITB ETF'i 619,8 milyon dolar yatırım çekti.

