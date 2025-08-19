Bitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı yaşandı

15 Ağustos'ta 14,13 milyon dolar net sermaye çıkışı ile karşı karşıya kalan Bitcoin ETF'lerinden dün de 53,09 milyon dolar çıktı.

Dün sadece 2 Bitcoin spot ETF'ine para giriş çıkışı gerçekleşti. ARKB'den 65,75 milyon dolar çıkarken, Bitwise'nin bitcoin ETF'i BITB'ye 12,66 milyon dolar yatırım aldı.

Ethereum spot ETF'leri ise 15 Ağustos'ta yaşanan 59,34 milyon dolarlık çıkışın ardından dün de 109,46 milyon dolar yatırım kaybetti.