Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı yaşandı
HaberlerUzmanparaBitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı yaşandı

Bitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı yaşandı

ABD Bitcoin spot ETF'lerinden ve Ethereum ETF'lerinden dün de sermaye çıkışı yaşandı.

19.08.2025 - 09:43 | | Foreks Haber
Bitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı yaşandı

15 Ağustos'ta 14,13 milyon dolar net sermaye çıkışı ile karşı karşıya kalan Bitcoin ETF'lerinden dün de 53,09 milyon dolar çıktı.

Haberin Devamı

Dün sadece 2 Bitcoin spot ETF'ine para giriş çıkışı gerçekleşti. ARKB'den 65,75 milyon dolar çıkarken, Bitwise'nin bitcoin ETF'i BITB'ye 12,66 milyon dolar yatırım aldı.

Ethereum spot ETF'leri ise 15 Ağustos'ta yaşanan 59,34 milyon dolarlık çıkışın ardından dün de 109,46 milyon dolar yatırım kaybetti.

Burdur'da sırt çantasından çıktı! Değeri tam 60 Milyon lira

Burdur'da sırt çantasından çıktı! Değeri tam 60 Milyon lira

Xiaomi, 2. çeyrekte kar etti

Xiaomi, 2. çeyrekte kar etti