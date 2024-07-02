Bitcoin ETF'lerine fon girişi devam ediyor
Bitcoin spot ETF'lerine fon girişi beşinci günde de devam etti.
02.07.2024 - 09:07 | | Foreks Haber
Spot ETF'lere 1 Temmuz'da toplam 129 milyon dolar net giriş oldu. Fidelity ETF FBTC'ye tek günde 65,03 milyon dolar ve Bitwise ETF BITB'ye tek günde 41,40 milyon dolar giriş oldu.
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Bitcoin spot ETF'lerine kümülatif toplam sermaye girişi 14,65 milyar dolara ulaştı, bu ETF'lerin yönetimleri altındaki toplam net varlık tutarı 54.92 milyar dolar seviyesinde.