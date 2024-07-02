Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Bitcoin ETF'lerine fon girişi devam ediyor
Haberler Uzmanpara Bitcoin ETF'lerine fon girişi devam ediyor

Bitcoin ETF'lerine fon girişi devam ediyor

Bitcoin spot ETF'lerine fon girişi beşinci günde de devam etti.

02.07.2024 - 09:07 | | Foreks Haber
Bitcoin ETF'lerine fon girişi devam ediyor

Spot ETF'lere 1 Temmuz'da toplam 129 milyon dolar net giriş oldu. Fidelity ETF FBTC'ye tek günde 65,03 milyon dolar ve Bitwise ETF BITB'ye tek günde 41,40 milyon dolar giriş oldu.

Haberin Devamı

Bitcoin spot ETF'lerine kümülatif toplam sermaye girişi 14,65 milyar dolara ulaştı, bu ETF'lerin yönetimleri altındaki toplam net varlık tutarı 54.92 milyar dolar seviyesinde.

Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'nun talipleri artıyor

Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'nun talipleri artıyor
Mersin merkezli 21 ildeki yasa dışı bahis operasyonu: 51 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 21 ildeki yasa dışı bahis operasyonu: 51 kişi tutuklandı