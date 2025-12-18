Bitcoin ETF'lerine giriş yaşandı

ABD’de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), son dönemdeki çıkış serisini kırarak dün güçlü bir net giriş kaydetti. Verilere göre spot Bitcoin ETF’lerine dün toplam 459,24 milyon dolar net para girişi oldu.

Haberin Devamı

Alımların başını Fidelity’nin FBTC fonu çekti. FBTC’ye 391,49 milyon dolarlık giriş gerçekleşirken, BlackRock’ın IBIT fonu da 113,12 milyon dolar net giriş kaydetti. Buna karşılık Ark Invest’in ARKB fonundan 36,96 milyon dolar, Bitwise’ın BITB fonundan ise 8,41 milyon dolar çıkış yaşandı ve bu çıkışlar toplam girişlerin bir kısmını dengeledi.

Spot Ether ETF’lerinde ise olumsuz seyir devam etti. Ether fonları üst üste beşinci günde de net çıkış kaydederek toplamda 22,43 milyon dolar kayıp yaşadı. BlackRock’ın ETHA fonu 19,61 milyon dolarlık çıkışla başı çekerken, Fidelity’nin FETH fonundan 2,81 milyon dolar çıktı.