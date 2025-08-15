Bitcoin ETF'lerine net giriş oldu

Her iki kripto para birimine dayalı ETF'ler toplamda yüz milyonlarca dolarlık fon akışı yaşarken, BlackRock'ın fonları bu süreçte özellikle belirleyici oldu. ABD piyasasında spot Bitcoin ETF'leri dün 231 milyon dolarlık net girişle öne çıktı. Bu girişin neredeyse tamamı BlackRock'ın IBIT fonundan sağlandı. Geri kalan 11 fondan sadece Grayscale'in BTC fonu 7,32 milyon dolar giriş elde edebildi.



Fidelity'nin FBTC fonundan 113,47 milyon dolar ve Ark & 21Shares'in ARKB fonundan 149,92 milyon dolar çıktı. Aynı gün spot Ethereum ETF'leri ise daha da yüksek bir ilgi görerek toplamda 640 milyon dolarlık net girişe ulaştı. Ethereum tarafındaki bu kayda değer artışta, BlackRock'ın ETHA fonu tek başına 520 milyon dolarlık bir katkı sağladı.