Bitcoin ETF'lerine net giriş oldu

3 Eylül 2025 tarihinde spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF'ler) önemli miktarda net giriş kaydederken, spot Ethereum ETF'lerinde ise art arda üçüncü gün net çıkışlar gözlendi. Bu durum, piyasada iki büyük kripto para birimine yönelik yatırımcı duyarlılığındaki farklılaşmayı ortaya koydu.

Verilere göre, 3 Eylül 2025'te ABD spot Bitcoin ETF'leri toplam 301,32 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu girişlere en büyük katkıyı 289,84 milyon dolar ile BlackRock'ın IBIT fonu sağlarken, Fidelity'nin FBTC'si 9,76 milyon dolar ve Grayscale'in BTC'si 28,83 milyon dolar ile pozitif yönde katkıda bulundu. Ark Invest ve 21Shares'in ARKB fonu ise 27,90 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Valkyrie'nin BRRR fonu 790,88 bin dolar net giriş kaydetti.

Toplamda Bitcoin spot ETF'leri 145,25 milyar dolarlık net varlık değerine ulaşarak Bitcoin'in piyasa değerinin %6,50'sini oluşturdu. Aynı gün, ABD spot Ethereum ETF'leri ise toplamda 38,24 milyon dolarlık net çıkışla karşılaştı.

BlackRock'ın ETHA fonundan 151,39 milyon dolarlık önemli bir çıkış yaşanırken, Fidelity'nin FETH'i 65,78 milyon dolar, Grayscale'in ETH'si 26,55 milyon dolar ve Bitwise'ın ETHW'si 20,81 milyon dolar ile net giriş kaydetti. Ethereum spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri 29,21 milyar dolar olup, bu rakam Ethereum'un piyasa değerinin %5,42'sini temsil ediyor.