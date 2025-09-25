Canlı Borsa
Bitcoin ETF'lerine net giriş oldu

Bitcoin ETF'lerine net giriş yaşanırken, Ethereum ETF'lerinden çıkış sürdü.

25.09.2025 - 09:42 | | Foreks Haber
24 Eylül'de ABD spot Bitcoin ETF'lerine, BlackRock'ın IBIT'i öncülüğünde toplam 241 milyon dolarlık net giriş yaşandı. IBIT'e net giriş 128,9 milyon dolar olurken, 12 ETF'in 6'sına sermaye girişi gerçekleşti.

Spot Ethereum ETF'leri ise 79,36 milyon dolarlık toplam net çıkışla karşı karşıya kaldı. Ethereum ETF'lerinden çıkış üçüncü günde de devam etti. En büyük çıkış 33,2 milyon dolar ile Fidelity'nin FETH ETF'inde oldu.

