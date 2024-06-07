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Uzmanpara Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi devam ediyor
Haberler Uzmanpara Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi devam ediyor

Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi devam ediyor

6 Haziran'da Bitcoin spot ETF'lerine toplam net giriş 218 milyon ABD doları oldu.

07.06.2024 - 09:09 | | Foreks Haber
Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi devam ediyor

Grayscale ETF GBTC'de tek günlük çıkış 37,57 milyon ABD doları ve BlackRock ETF IBIT'te tek günlük giriş 350 milyon ABD doları oldu. Şu anda, IBIT'in toplam tarihsel net girişi 17,43 milyar ABD dolarına ulaştı.

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Bitcoin spot ETF'lerine kümülatif toplam net giriş 15,56 milyar dolara ulaşırken, yönetimleri altındaki varlık tutarı 62,34 milyar dolar oldu.

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