Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi oldu

HaberlerUzmanparaBitcoin ETF'lerine sermaye girişi oldu

Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerine sermaye girişi yaşandı.

11.09.2025 - 09:38 | | Foreks Haber
10 Eylül'de Bitcoin spot ETF'leri toplam 757 milyon dolarlık net giriş kaydetti ve bu, üst üste üçüncü gün net girişin gerçekleştiği gün oldu. En yüksek giriş 298,98 milyon dolar ile Fidelity'nin FBTC'sine olurken, onu 211,16 milyon dolar ile BlackRock'ın IBIT'ı takip etti.

Ethereum spot ETF'leri dün toplam 172 milyon dolarlık net giriş kaydetti ve BlackRock'ın ETHA'sı 74,5 milyon dolar ile başı çekti. Onu 49,55 milyon dolar ile Fidelity'nin FETH'i izledi.

