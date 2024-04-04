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Uzmanpara Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürdü
Haberler Uzmanpara Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürdü

Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürdü

Bitcoin spot ETF'lerine toplam net giriş dün 113 milyon dolar oldu.

04.04.2024 - 09:39 | | Foreks Haber
Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürdü

SoSoValue'ya göre Bitcoin spot ETF'lerine toplam net giriş dün 113 milyon dolar oldu.

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Grayscale ETF GBTC gün içinde 75,14 milyon dolar net çıkış yaşadı ve GBTC'nin toplam tarihsel net çıkışı 15,23 milyar dolara ulaştı.

En yüksek günlük net girişe sahip Bitcoin spot ETF'i yaklaşık 116 milyon dolar ile Fidelity ETF FBTC oldu. Onu günlük yaklaşık 42,03 milyon dolar net girişle BlackRock ETF IBIT izledi.

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